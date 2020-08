Campoformido: Jan Palach in mostra fino al 27 settembre 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) Una mostra a Campoformido per commemorare la figura di Jan Palach a più di 50 anni dalla morte e per approfondirne la storia. L’esposizione Jan Palach. La vita, il gesto e la morte si propone di ricordare la figura del patriota cecoslovacco morto per i suoi ideali e divenuto simbolo della lotta anti-sovietica dei cecoslovacchi e vede la collaborazione del “Centro Ceco – Ceske Centrum” di Milano e dell’Associazione MittelEuropa. L’inaugurazione si terrà venerdì 28 agosto 2020 alle ore 18:30 presso la Sala Polifunzionale A. Geatti (Largo Municipio, 11) e vedrà la presentazione del volume Jan Palach. La vita, il gesto e la morte dello studente ceco, biografia scritta da Jiri Lederer e ... Leggi su udine20

