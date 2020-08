Cagliari: uccide la moglie e si suicida, dietro il gesto la paura della malattia (Di venerdì 21 agosto 2020) Dramma nel pomeriggio di venerdì a Quartucciu, cittadina in provincia di Cagliari, dove un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie per poi togliersi la vita. Teatro della tragedia l’abitazione della coppia, sita in via Neghelli 1, nella quale si trovava anche la badante. A spingere l’uomo a compiere il folle gesto ci sarebbe un grave disagio familiare, legato ad una radicata paura per una malattia grave dalla quale era affetto. Sul caso indagano i carabinieri i quali però hanno già un quadro più che chiaro. L’intera comunità è sotto shock. uccide la moglie e si suicida La paura del ritorno della ... Leggi su thesocialpost

