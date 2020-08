X Factor 2020: I Giudici Della Nuova Edizione Raccontano le Loro Esperienze! (Di giovedì 20 agosto 2020) X Factor 2020: la Nuova giuria del talent show quest’anno, oltre a Mika e Manuel Agnelli ha due new entry, che si Raccontano insieme agli altri e parlano del bel rapporto costruito in occasione del programma. Sta per iniziare la Nuova Edizione di X Factor. Tra i Giudici, oltre a Mika e Manuel Agnelli, ci saranno due new entry, ossia Emma Marrone ed Hell Raton. In una lunga intervista, i quattro hanno parlato del Loro rapporto e di come stanno andando le prime registrazioni del programma. Per la prima volta, infatti, si è formato un vero rapporto di amicizia tra i Giudici. X Factor 2020: i Giudici Raccontano di frequentarsi anche fuori dal ... Leggi su gossipnews.tv

SkyArte : Tanti auguri @mikasounds! Il cantante giudice di X Factor 2020 spegne oggi 37 candeline! Lo festeggiamo stasera all… - repubblica : Dietro le quinte di X Factor 2020 - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER ALPHA - E FACTOR, IL SIERO ANTIOSSIDANTE - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: R 3 FACTOR, LA CREMA CHE RINNOVA LA PELLE IN 28 GIORNI - LIDAMUGNAI : RT @SkyArte: Tanti auguri @mikasounds! Il cantante giudice di X Factor 2020 spegne oggi 37 candeline! Lo festeggiamo stasera alle 19.40 con… -

In attesa di vederla al debutto per X Factor dunque, l’ex Amici si riaffaccia in radio con un nuovo singolo, apparentemente slegato dal resto dei suoi progetti; un nuovo brano, scritto e ...

I giudici si scatenano con "Ecuador"

In attesa di vederla al debutto per X Factor dunque, l'ex Amici si riaffaccia in radio con un nuovo singolo, apparentemente slegato dal resto dei suoi progetti; un nuovo brano, scritto e ...