Wonder Woman 1984: un divertente spot mostra Chris Pine in difficoltà (Di giovedì 20 agosto 2020) Durante il DC FanDome si svolgerà un panel dedicato a Wonder Woman 1984 e uno spot dell'evento mostra Streve Trevor, interpretato da Chris Pine, in difficoltà. Wonder Woman 1984 ha un nuovo spot realizzato per il DC FanDome che si svolgerà nella giornata del 22 agosto. Il video mostra delle breve scene tratte dal film diretto da Patty Jenkins e un esilarante momento in cui Steve Trevor si confronta con la moda degli anni '80. L'atteso Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale americane il 2 ottobre e la protagonista Gal Gadot ha anticipato che l'eroina, all'inizio del sequel, sarà in una situazione ... Leggi su movieplayer

