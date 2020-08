Scuola, mascherina sì o mascherina no? Esperti divisi e intanto mancano 20.000 aule (Di giovedì 20 agosto 2020) Parola di Domenico Arcuri! Saranno ben 11 i milioni di mascherine e 170mila i litri di gel igienizzante che verranno distribuiti ogni settimana tra i banchi scolastici. C’è una questione però che martella ancora governo, comitato tecnico scientifico e amministratori: mascherina sì o mascherina no? Perchè in alcuni casi, specie se si tratta degli edifici scolstici del Centro-Sud, dove gli spazi sono più ristretti, il distanziamento non sarà assicurato. Sembrava essere confermato il comunicato del Cts del 12 agosto il quale prevedeva che la mascherina debba essere usata quando ci si sposta a Scuola e in classe ma solo se non si riesce a garantire il distanziamento fisico. Se il metro è assicurato quando gli ... Leggi su ilparagone

