Raggi il principale problema di Roma. Se n'è accorto anche Zingaretti (Di giovedì 20 agosto 2020) Virginia Raggi è il principale problema di Roma. Se n'è accorto anche Zingaretti che scarica definitivamente il sindaco. Roma deve voltare pagina e non si può fare con la Raggi in Campidoglio. «Nei sistemi a doppio turno si faranno nelle città le scelte che si dovranno fare. Ciò che penso si sa, ed è una opinione di tutto il Pd: a Roma serve voltare pagina e costruire una grande alleanza di rinnovamento che ridia a Roma quello che merita, e questo non coincide con l'attuale sindacatura che anzi io credo sia stata il principale problema di ... Leggi su iltempo

