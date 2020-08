Coronavirus. Esauriti i posti letto al Cotugno di Napoli? L’ospedale smentisce, indagine sul documento (Di giovedì 20 agosto 2020) In data odierna ricevo una richiesta di verifica per un documento, datato 19 agosto 2020 con carta intestata dell’ospedale Cotugno di Napoli firmata a nome del Dott. Nicola Maturo, nel quale si sostiene che i posti letto per i pazienti Covid-19 sarebbero tutti Esauriti. Il documento circola via Whatsapp e Facebook, ma il suo contenuto viene smentito dallo stesso ospedale: Si comunica che al momento il Cotugno ha esaurito la disponibilità di posti letto per pazienti Covid positivi e per pazienti sospetti, sia nei reparti di degenza, subintensiva ed intensiva.Napoli, 19/08/2020 Nella giornata di ieri non era circolato soltanto sui social, anche alcune testate giornalistiche avevano ... Leggi su open.online

