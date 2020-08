Conto corrente cointestato: si può incassare un assegno dopo la morte di un intestatario? (Di giovedì 20 agosto 2020) Il conte corrente cointestato, ha molti vincoli, ci è stata posta una domanda specifica: Un Conto corrente cointestato tra marito e moglie, in comunione di beni, se la moglie rilascia degli assegni ai due figli, il marito è informato e accetta di comune accordo l’emissione degli assegni. Se la moglie muore, i figli possono incassare successivamente alla morte gli assegni? Analizziamo il caso specifico spolverando la normativa attualmente in vigore. Conto corrente: la legge assegni È un caso molto particolare e la risposta la troviamo nella cosiddetta ‘legge assegni’, nel decreto legge numero 1736 del 21 dicembre 1993 all’articolo 36, prevede che: “la morte ... Leggi su notizieora

