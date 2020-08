Ciclismo, anche l'Italia in lizza per i Mondiali 2020, ma i costi sono alti (Di giovedì 20 agosto 2020) E' corsa contro il tempo per trovare una sede alternativa in vista dei Mondiali di Ciclismo di fine settembre. Aigle Martigny in Svizzera ha deciso di ritirarsi a causa del Covid e l'Uci è a caccia di ... Leggi su quotidiano

Leonardo44447 : RT @jacopoguarnieri: Anche il ciclismo sta diventando borghese: ormai ci sono più Mercedes e BMW come ammiraglie che Skoda. ?????? - ILENIALazzaro : RT @jacopoguarnieri: Anche il ciclismo sta diventando borghese: ormai ci sono più Mercedes e BMW come ammiraglie che Skoda. ?????? - jacopoguarnieri : Anche il ciclismo sta diventando borghese: ormai ci sono più Mercedes e BMW come ammiraglie che Skoda. ?????? - kesause : Avete veramente rotto il CAZZO #ASTEROIDE per pietà, fai presto!!! Stop alle miss sul podio del Tour: "È se… - Sport24h_it : Covid-19: il ciclismo è ripartito anche grazie alla sicurezza hi-tech -

La Valdera si candida per i Mondiali di Ciclismo

Dopo la proposta del sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, di portare li Mondiali di Ciclismo in Valdera, l'Unione ciclistica Pecciolese aderisce insieme alla città di Pontedera. Dopo la rinuncia dell ...

