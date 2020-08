Uomini e Donne cerca la prima tronista trans, l’indiscrezione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Rivoluzione a Uomini e Donne? Forse. Il Coronavirus negli ultimi mesi ha già portato alcune modifiche al dating show di Maria De Filippi: prima il corteggiamento virtuale, poi i protagonisti del trono classico e over insieme senza più alcuna distinzione. Ora, potrebbe arrivare un’altra grande novità nella nuova edizione al via presumibilmente il 14 settembre su Canale 5. in riproduzione.... Uomini e Donne, dopo il trono gay arriva il trono trans? Si tratta della prima tronista transessuale. A rivelarlo è il portale Very Inutil People che scrive: “La ... Leggi su tvzap.kataweb

trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - fleinaudi : Grazie a ?@FrancoBechis? Facciamo il possibile ... dal 1962 ! La diffusione della cultura e del pensiero liberale… - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - galatinicola : RT @fleinaudi: Grazie a ?@FrancoBechis? Facciamo il possibile ... dal 1962 ! La diffusione della cultura e del pensiero liberale è la nost… - guerrinodezi1 : RT @LesFleursduMar: Mi piacciono gli uomini che non parlano delle donne con cui sono stati. Roba rara, insomma. -