Scuola, tensione tra governo e esperti Boccia: «Alla fine decideremo noi» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tensioni sulle misure in caso di contagi a Scuola. Il Cts conferma «poche deroghe Alla distanza di un metro se non ci sono gli spazi o i banchi». Il nodo dei trasporti Leggi su corriere

BANCHI SCUOLA, ARCURI "FINO AL 31 OTTOBRE"/ Le novità: multe imprese in ritardo

Intervenendo al vertice sulla distribuzione dei nuovi banchi, il Commissario all’emergenza Domenico Arcuri sostiene che degli oltre 2 milioni di banchi ordinati «una parte non insignificante non hanno ...

Scuola, ad Ancona più di 150 alunni senza aule. Corsa contro il tempo

Mancano 27 giorni alla riapertura delle scuole e all’inaugurazione dell’anno scolastico in regione e al momento la tensione resta alta. Ad esacerbare il clima anche la crescita esponenziale dei ...

