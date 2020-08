Pirlo Juventus, la critica: “Via Sarri per prendere nessuno. Comandano i calciatori” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Pirlo Juventus – Continua a far discutere la scelta presa dalla dirigenza di Andrea Agnelli dopo l’esonero di Maurizio Sarri. Il tecnico ha pagato l’eliminazione dalla Champions League. Sandro Pochesci, allenatore della Ternana, ha criticato profondamente la decisione del club bianconero e, tramite la trasmissione Stile Juventus, ha utilizzato parole molto dure. Juventus: affondo su Pirlo Anche alla Juve non esistono i progetti… Io pensavo la Juve fosse avanti rispetto alle altre, secondo me quello che hanno fatto non ha nessun senso. Lacarriera da calciatore e quella da allenatore sono cose diverse. Giudicare Sarri dopo un anno e dopo tutto quello che è successo significa che nemmeno la Juventus è ... Leggi su juvedipendenza

