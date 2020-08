“Lo smartworking rischia di penalizzare le donne. Lavoro dopo lockdown? Molti non cercano più”, l’allarme di Blangiardo (Istat) al meeting Rimini (Di mercoledì 19 agosto 2020) dopo il lockdown, pur con una parziale ripresa degli occupati, “quel che preoccupa è il fatto che abbiamo visto aumentare il numero di coloro che non si offrono sul mercato del Lavoro, le persone che sono scoraggiate e dicono ‘in fondo, tanto non ci sono opportunità”. Così il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, intervenendo al meeting di Rimini. Nella sua relazione Blangiardo, ha sottolineato il rischio per le donne che lavorano in smartworking. “Prendiamo una signora con tre figli: per quella donna, andare a lavorare era un’occasione per uscire da un certo ambiente e sviluppare elementi di socialità, il Lavoro era occasione per ... Leggi su ilfattoquotidiano

