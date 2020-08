I macchinisti scendono per un pausa e il treno parte da solo, 3 feriti in Brianza (Di mercoledì 19 agosto 2020) AGI - I macchinisti scendono per una pausa e il treno parte da solo. solo per un miracolo un convoglio di trenord partito da Milano alla volta di Lecco e deragliato dopo aver percorso un tratto senza nessuno ai comandi non ha fatto vittime. L'incidente è avvenuto a Carnate, in provincia di Monza e Brianza. Secondo quanto appreso da una prima ricostruzione, poi confermata da trenord, il personale era sceso per una pausa, quando il convoglio è partito da solo. Ha preso velocità su una linea di pendenza e, a quel punto, la centrale operativa e il sistema di sicurezza lo hanno instradato verso il binario morto della stazione ... Leggi su agi

