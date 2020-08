Giappone, Abe torna al lavoro tra dubbi sul suo stato di salute (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il primo ministro Giapponese Shinzo Abe torna oggi al lavoro, dopo aver preso le sue vacanze estive: tre giorni. Ma si è trattato, comunque, di ferie movimentate, quanto meno dal punto di vista dell'informazione, visto che uno dei tre giorni l'ha trascorso in ospedale per quelle che - secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Kyodo - un suo aiuto ha definito "checkup regolari". In realtà, quando si è saputo della sua visita in ospedale, è imediatamente suonato un campanello d'allarme. Abe, infatti, fu costretto a porre improvvisamente termine alla sua prima esperienza da premier nel 2007 a causa di un grave colite ulcerosa, che disse in seguito di aver sconfitto grazie a un nuovo farmaco.La visita all'ospedale Keio di Tokyo è durata sette ore e mezzo e, nel mondo politico, qualcuno ha ritenuto che il ... Leggi su ilfogliettone

