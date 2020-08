Alex Zanardi, il San Raffaele conferma: “Significativi miglioramenti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alex Zanardi, il San Raffaele conferma: “Significativi miglioramenti”. Dall’ospedale milanese fanno sapere che sono stati compiuti passi in avanti dal punto di vista clinico Alex Zanardi è sempre ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dopo che il 24 luglio scorso è stato sottoposto al quarto intervento alla testa per risolvere criticità derivanti dall’incidente del … L'articolo Alex Zanardi, il San Raffaele conferma: “Significativi miglioramenti” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LiaCapizzi : Due mesi fa (19 giugno) l'incidente. Il nostro silenzio - rispettoso per Daniela e Niccolò - si accompagna al pensi… - repubblica : Alex Zanardi, il San Raffaele: 'Miglioramenti clinici significativi' - HuffPostItalia : Alex Zanardi in miglioramento. 'Il paziente ha risposto' - Stefy71nek : ???????????????? Miglioramenti clinici significativi per Zanardi Bollettino sulle condizioni di salute Migliorament… - GiovannaLollo : RT @LiaCapizzi: Due mesi fa (19 giugno) l'incidente. Il nostro silenzio - rispettoso per Daniela e Niccolò - si accompagna al pensiero cost… -