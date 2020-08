Si mette prima la cipria o il fondotinta? La risposta vi sorprenderà! (Di martedì 18 agosto 2020) Vi chiedete anche voi se si mette prima la cipria o il fondotinta? Siete abituate, quando vi dedicate al make-up, ad usare prima il fondotinta e solo successivamente la cipria. Non è sbagliato, badate bene! ma esiste un metodo alternativo molto usato dai make-up artist più in voga: la cipria stesa per prima, come base. Si chiama make-up inverso ed è la rivelazione di questo periodo! Curiose di scoprire perché cambiare “rotta”? Allora non perdetevi la motivazione che cambierà il modo di concepire il trucco! Make-up inverso: si mette prima la cipria del fondotinta, ecco perché! Quando si vuole una base ... Leggi su pianetadonne.blog

