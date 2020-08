Paola Perego, l’odissea del figlio dj denunciata da Lucio Presta: “Ancora nessun tampone” (Di martedì 18 agosto 2020) Una vera e propria odissea quella vissuta dal figlio di Paola Perego, in attesa di sapere se ha contratto il Coronavirus nelle discoteche in cui ha lavorato come dj e nelle quali alcuni dei partecipanti sono risultati positivi al Covid. Il giovane Riccardo (figlio della presentatrice e dell’ex calciatore Andrea Carnevale), 24 anni, aspetta infatti da quattro giorni l’esito del suo tampone. A denunciare questa situazione è Lucio Presta, noto manager dei vip e marito di Paola Perego. Con un post su Facebook, poi ricondiviso su Instagram dalla conduttrice, Presta ha raccontato l’accaduto: “Il figlio di mia moglie è uno dei 2 dj delle serate in Sardegna e Argentario. Gli comunicano che ... Leggi su tpi

