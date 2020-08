La lotta Apple vs Fortnite può causare problemi a tanti altri giochi (Di martedì 18 agosto 2020) (Foto: Epic Games)Il guanto di sfida lanciato dagli sviluppatori di Fortnite a Apple e Google sta davvero causando un effetto a catena molto più importante di quel che si potrebbe immaginare. Una tra le conseguenze maggiori potrebbe riguardare soprattutto la baruffa legale tra Epic Games e la mela morsicata perché si estenderebbe a un gran numero di altri videogiochi. Il motivo è molto semplice e risiede nel motore grafico Unreal che è stato realizzato proprio da Epic Games e pubblicato per la prima volta nel 1998 per sviluppare ed elaborare giochi per ambienti Microsoft Windows, Linux e Mac Os e successivamente anche su mobile con Android e iOs fino a fare da sponda anche a prodotti audiovisivi come per ultima la fortunata serie tv The Mandalorian vista su Disney+. Ventidue ... Leggi su wired

