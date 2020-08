Emanuela Folliero: l’incredibile bikini a 55 anni (Di martedì 18 agosto 2020) “Meglio delle ventenni“, scrive un utente sotto ad uno scatto reso pubblico da Emanuela Folliero e osservando quella foto dei lei in bikini, effettivamente, c’è ben poco da aggiungere. Un fisico da far veramente invidia a chiunque quello sfoggiato al mare e su Instagram dal volto della televisione che sembra vittima di un incantesimo che le permette di resistere al tempo che scorre inesorabile. Non è la prima volta che la conduttrice mostra le curve, già a luglio aveva dato filo da torcere alla gioventù. Emanuela Folliero: il bikini a 55 anni è da invidia Due gambe toniche, un bikini che anche una ventenne si farebbe problemi ad osare e un sorriso che corona il tutto: ... Leggi su thesocialpost

rimaneilmilan : RT @MiliottiT: Io sono per comprare giocatori che al massimo arrivano a vent’anni poi vedo Emanuela Folliero e parte quell’improvvisa vogli… - fabbianorozzang : RT @MiliottiT: Io sono per comprare giocatori che al massimo arrivano a vent’anni poi vedo Emanuela Folliero e parte quell’improvvisa vogli… - TheResolutor : RT @MiliottiT: Io sono per comprare giocatori che al massimo arrivano a vent’anni poi vedo Emanuela Folliero e parte quell’improvvisa vogli… - LucaRubiconti : RT @MiliottiT: Io sono per comprare giocatori che al massimo arrivano a vent’anni poi vedo Emanuela Folliero e parte quell’improvvisa vogli… - davideazzali : RT @MiliottiT: Io sono per comprare giocatori che al massimo arrivano a vent’anni poi vedo Emanuela Folliero e parte quell’improvvisa vogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuela Folliero Emanuela Folliero in spiaggia, bikini a 55 anni sotto l'ombrellone: "Un fisico spaziale" LiberoQuotidiano.it Nadia Toffa l’anniversario, il ricordo in esclusiva di Biagio D’Anelli: “Lei era una persona da ammirare”

Biaggio D’Anelli durante la sua carriera ha avuto modo di conoscere Nadia Toffa negli anni di collaborazione con Le Iene, come lui stesso ha raccontato a noi di Meteoweek: “Ho avuto modo di conoscerla ...

La conduttrice è in perfetta forma fisica in spiaggia

Emanuela Folliero, cha si è lasciata andare ad una rivelazione scioccante, ha condiviso una foto al mare e ha conquistato il web. La conduttrice ha 55 anni ed un fisico perfetto, che ha lasciato tutti ...

Biaggio D’Anelli durante la sua carriera ha avuto modo di conoscere Nadia Toffa negli anni di collaborazione con Le Iene, come lui stesso ha raccontato a noi di Meteoweek: “Ho avuto modo di conoscerla ...Emanuela Folliero, cha si è lasciata andare ad una rivelazione scioccante, ha condiviso una foto al mare e ha conquistato il web. La conduttrice ha 55 anni ed un fisico perfetto, che ha lasciato tutti ...