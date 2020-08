De Mita non ha la lista e tenta l’accordo con Fare Democratico (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione all’interno di “Fare Democratico”, lista a sostegno di Vincenzo De Luca. Ciriaco De Mita non ha un numero sufficiente di candidati e dopo il no di Italia viva ora cerca la fusione con Fd. Candidati in rivolta contro il leader Giosi Romano. L'articolo De Mita non ha la lista e tenta l’accordo con Fare Democratico proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

BFacchetti : @marodri Non è nostalgia. È Mauro che rimpiange i grandi congressi di partito e mi sembra giusto sottolinearlo, per… - romi_andrio : RT @eizaghi: L’eterno ritorno di De Mita, in campo per De Luca: «Macché lista con Renzi A parlarmi è venuto Rosato» (Corriere della Sera ),… - eliogullo : RT @GP_ArieteRosso: da non perdere l'intervista a De Mita sul @Corriere p. 10. Mi limito a una citazione: 'un problema si risolve quando si… - antoninobill : Campania, lista unica Renzi-De Mita? L’ex Dc smentisce: “Penso che per fare il dirigente del suo partito non serva… - SBerritta : RT @GP_ArieteRosso: da non perdere l'intervista a De Mita sul @Corriere p. 10. Mi limito a una citazione: 'un problema si risolve quando si… -