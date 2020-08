Barcellona, Bartomeu annuncia: "Messi vuole finire la carriera qui. Sarà il pilastro del nuovo corso" (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo l'eliminazione dalla Champions League con la pensatissima sconfitta per l'8-2 contro il Bayern Monaco e il conseguente esonero di Setien, il Barcellona è all'inizio di nuovo corso. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : LIVE | Bartomeu: '#Messi vuole finire la sua carriera al #Barcellona. Ho parlato con Koeman: sarà il pilastro del s… - DiMarzio : Sarà un lunedì cruciale in casa #Barcellona. #Koeman sempre in cima alla lista - DiMarzio : #Barcellona: le parole di #Bartomeu e i primi nomi per la panchina - IlmsgitSport : #barcellona, Bartomeu sicuro: «@LioMessi_ vuole finire qui la sua carriera» - ilmessaggeroit : #barcellona, Bartomeu sicuro: «@LioMessi_ vuole finire qui la sua carriera» -