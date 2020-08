Valeria Marini, fisico statuario e lato b da urlo: “Qualcosa di raro” (Di lunedì 17 agosto 2020) Valeria Marini continua a lasciare tutti i suoi tanti seguaci senza fiato grazie ai suoi scatti in bikini davvero super sexy: “Sei qualcosa di raro” Valeria Marini, Fonte foto: GettyImagesSempre più sexy nonostante i suoi 53 anni, Valeria Marini continua lasciare tutti senza parole grazie ai suoi scatti davvero seducenti e anche questa volta il suo post in bikini micro ha lasciato tutti di stucco: “Sei qualcosa di raro”. Solo pochissimi giorni fa, la showgirl si è mostrata con un bikini nero davvero micro, molto decorato, e con una piuma che scende proprio vicino al suo generoso décolleté; la Marini è immersa nelle splendide acque della Calabria e il panorama fa risaltare ancora di più ... Leggi su chenews

Tutti i segreti per essere sempre perfette abbinando la pelle dal colore ambrato ottenuta (con intelligenza) sulla spiaggia ai segreti di bellezza ispirati dalle star del red carpet ...Cabaret e Teatro in piazza delle Rose, un’altra ospite speciale per la rassegna estiva del Comune di Taviano nella marina di Mancaversa. Ingresso libero (ore 21) La regina della comicità Emanuela Aure ...