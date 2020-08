Ufficiale: prestito al Norwich per Oliver Skipp del Tottenham (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Norwich si assicura il prestito di Oliver Skipp dal Tottenham. Ad annunciarlo il sito dei canarini gialli con un tweet: “Il Norwich City ha completato la firma in prestito per tutta la stagione di Oliver Skipp dal Tottenham Hotspur. Skipp, 19 anni, è stato al Tottenham da quando è entrato nella loro accademia all’età di sei anni. Ha continuato a fare un totale di 23 presenze, undici delle quali sono arrivate nella stagione 2019-20 tra Premier League, Champions League, FA Cup e Carabao Cup”. … Oliver Skipp joins the Canaries on a season-long loan from Spurs! #WelcomeSkipp — ... Leggi su alfredopedulla

