Topo e papero di Dottor Pira (Di lunedì 17 agosto 2020) Che cosa succede se un venerato pioniere dei “fumetti disegnati male”, considerato il maestro di una nuova scuola di autori, decide di mettere il proprio talento al servizio di una parodia della grande tradizione del fumetto popolare? Un cortocircuito che fa scintille, da cui scaturiscono comicità surreale, situazioni spiazzanti e nonsense esplosivo. Un libro irresistibilmente irriverente e, allo stesso tempo, pieno di passione per il fumetto. “Se il fumetto italiano fosse un corpo, Dottor Pira sarebbe la cistifellea: è bravissimo in ciò che fa anche se è una cosa molto specifica, se non ci fosse dovremmo prendere delle pastiglie apposite, e già solo dal nome fa ridere.” Dottor Pira Dottor Pira, nome ... Leggi su quotidianpost

