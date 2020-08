Scholz: “Emergenza Covid gestita con troppa burocrazia. Ora serve una programmazione lungimirante” (Di lunedì 17 agosto 2020) E' stato eletto presidente della Fondazione Meeting lo scorso marzo, in piena emergenza Covid, e subito s'è messo a lavoro per domani, 18 agosto, aprire i battenti del 41esimo Meeting di Rimini. Lo slogan scelto per l'occasione, "Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime", tratto da una frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel. Sei giorni di confronti e spettacoli preparati con “passione e convinzione” da Bernhard Scholz e che animeranno il Palacongressi della Fiera fino al 23 agosto. E si parte con il 'botto', visto che l'apertura dei lavori sarà affidata a Mario Draghi.Presidente Scholz, un tour de force.“Nel periodo di lockdown abbiamo deciso di fare questo meeting proprio nella convinzione che sia utile dare un contributo in questa fase di rilancio del Paese. Pensiamo di farlo attraverso ... Leggi su ilfogliettone

