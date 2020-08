Party hard a Wuhan, piscina piena: niente mascherine e zero distanziamento | VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) Mentre in Italia si discute sulla chiusura delle discoteche dopo Ferragosto a Wuhan la pandemia sembra essere un lontano ricordo in questo senso. Sul web si stanno diffondendo una serie di VIDEO e immagini che ritraggono migliaia di persone in piscina senza né mascherine né distanziamento sociale per una serata di un festival di musica elettronica nella città simbolo della pandemia. LEGGI ANCHE >>> Arriva il vaccino cinese che, a differenza di quello russo, è stato esaminato dalla comunità internazionale Party in piscina a Wuhan VIDEO: Crowds packed out a water park over the weekend in the central Chinese city of #Wuhan, where the #coronavirus first emerged late last ... Leggi su giornalettismo

