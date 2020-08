Pallotta: “Auguro a tutti quelli della Roma una buona fortuna per il futuro” (Di lunedì 17 agosto 2020) Pallotta, ormai ex proprietario della Roma, in una nota stampa dopo il passaggio a Dan Friedkin, ha dato l’in bocca al lupo al nuovo numero uno giallorosso: “Voglio solo augurare a Dan, Ryan ed a ciascuno dell’AS Roma – calciatori, staff e tifosi – buona fortuna per il futuro. Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che The Friedkin Group possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma in un club realmente internazionale, e portare la AS Roma al prossimo livello. L’AS Roma è una squadra di calcio incredibilmente speciale ed io lascio numerosi ricordi ... Leggi su alfredopedulla

stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Roma, #Pallotta saluta: 'Buona fortuna, ricordi indimenticabili'. Il proprietario uscente: 'Da tifoso mi auguro che il… - CorSport : #Roma, #Pallotta saluta: 'Mi auguro si possa ripartire dal nostro lavoro' ??? ?? - Sport_Mediaset : #Roma, #Pallotta saluta: 'Buona fortuna, ricordi indimenticabili'. Il proprietario uscente: 'Da tifoso mi auguro ch… - corgiallorosso : ?? LA #ASROMA è di #FRIEDKIN ?? Ecco le principali news del giorno ?? il Live del #Closing - - sportli26181512 : #Roma, Pallotta saluta: 'Mi auguro si possa ripartire dal nostro lavoro': Le parole dell'ormai ex presidente giallo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallotta “Auguro PSG, ufficiale l'addio di Buffon: non rinnoverà ma continuerà a giocare Il Romanista