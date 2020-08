Il City non vince, i tifosi del Liverpool ironizzano e Bernardo Silva si arrabbia: “Bevetevi una birra” [FOTO] (Di lunedì 17 agosto 2020) Ennesima eliminazione ai quarti di finale di Champions League per il Manchester City, ancora una volta in maniera inaspettata. Sempre rivelazioni francesi ad interrompere il cammino di Guardiola: tre anni fa fu il sorprendente Monaco, questa volta il Lione. A prendere in giro i Citizens, sui social, sono i tifosi del Liverpool. Tanta ironia e sfottò nei confronti della seconda squadra di Manchester. Tutto questo non è andato giù a Bernardo Silva. L’esterno portoghese, anche visibilmente deluso per l’epilogo della sua squadra, ha twittato un messaggio sui canali personali social: “A tutti i tifosi del Liverpool che non hanno altro da fare che accedere sui social e andare su un account di un giocatore del Manchester ... Leggi su calcioweb.eu

