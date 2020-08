Elodie, il balletto in bikini in barca fa il giro del web: “Sei illegale!” (Di lunedì 17 agosto 2020) Elodie è ancora una volta protagonista del web con un balletto che infiamma i suoi follower di Instagram! Elodie scatena i follower di Instagram con un balletto in barca insieme alla nonna che fa il giro del web. La cantante è da tempo una delle artiste più seguite del web. Con i suoi ammiratori che … L'articolo Elodie, il balletto in bikini in barca fa il giro del web: “Sei illegale!” Curiosauro. Leggi su curiosauro

Laufan845 : RT @RadioItalia: Il balletto di Elodie con la nonna è bellissimo! @Elodiedipa - valen_mess_ : RT @RadioItalia: Il balletto di Elodie con la nonna è bellissimo! @Elodiedipa - RadioItalia : Il balletto di Elodie con la nonna è bellissimo! @Elodiedipa - Notiziedi_it : Elodie, il balletto con la nonna è super (come il suo bikini) -