Disegnare occhi sul sedere delle mucche allontana i predatori (Di lunedì 17 agosto 2020) Disegnare occhi sul sedere delle mucche è un modo efficace per spaventare i predatori. Questo almeno è quanto ha scoperto un nuovo studio. Nello studio quadriennale, i ricercatori hanno testato il metodo su 14 diversi allevamenti nel nord del Botswana , dove gli animali erano minacciati da potenti predatori come leoni, leopardi, ghepardi e iene. Disegnare occhi sul sedere delle mucche: lo studio Il team dell’Università del New South Wales (UNSW) ha diviso gli animali in tre gruppi. Sui primi due gruppi ha fatto dei disegni, nel primo hanno fatto degli occhi, e nel secondo uno stile semplice tipo croce. Invece hanno lasciato il terzo senza ... Leggi su kontrokultura

vrc85 : @EsotericExposal Non adoriamo le Statue... ma quello che esse rappresentano... È stato Gesù in PERSONA a chedere a… - monique_mff : Perché non posso perdermi a studiare come mi perdo a disegnare, bam più di due ore passate senza alzare gli occhi e concentratissima - IlMagoDiOzzac : @davidgerously Mettici lo stesso impegno che metti per disegnare ma invece di fare outfit ti fai i filmini con Patt… - 6azaiko : sto cercando di disegnare ila ma non so fare gli occhi send help - rosso_arianna : Le luci si accendono, ma io non so con chi dialogare ... e mi siedo t'immagino provo a disegnare quella scena che o… -

Ultime Notizie dalla rete : Disegnare occhi A me gli occhi: i sofisticati fari della Mazda3 Tuttosport La nonna muore in montagna, i nipoti la ricordano con dei disegni

Questi disegni sono stati inviati dai genitori degli stessi bambini con un ringraziamento da parte loro per il soccorso alpino e speleologico Una tragedia può essere raccontata con gli occhi dei bambi ...

Merchandising: il calcio strizza l’occhio al design per allargare la base e crescere nelle vendite (I parte)

Momento storico per il merchandising del calcio italiano. Abbandonati i tradizionali disegni delle maglie, si sta entrando prepotentemente, su impulso degli sponsor tecnici, nell’era dell’urban design ...

Questi disegni sono stati inviati dai genitori degli stessi bambini con un ringraziamento da parte loro per il soccorso alpino e speleologico Una tragedia può essere raccontata con gli occhi dei bambi ...Momento storico per il merchandising del calcio italiano. Abbandonati i tradizionali disegni delle maglie, si sta entrando prepotentemente, su impulso degli sponsor tecnici, nell’era dell’urban design ...