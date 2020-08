Coronavirus, stop a discoteche e balli all’aperto. Speranza: “Non vanifichiamo gli sforzi fatti” (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede la “sospensione delle attivita’ del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico”, come si legge sulla sua pagina Facebook. Leggi su dire

