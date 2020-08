Capelli in estate : i consigli per evitare di lavarli tutti i giorni! (Di lunedì 17 agosto 2020) Come possiamo prenderci cura dei nostri Capelli in estate, senza rischiare di rovinarli o ritrovarli estremamente secchi? Approfondiamo insieme! Si sa, l’afa, l’eccessivo caldo, la sudorazione, il sale marino e la sabbia possono davvero rovinare la nostra chioma, per questo bisogna averne cura a 360 gradi! Uno degli errori più frequenti che si commettono è quello di lavarli ogni giorno, dal momento che si sporcano più facilmente rispetto alla stagione invernale. Ma non è la scelta corretta, anzi! L’eccessivo uso di prodotti, sopratutto se chimici, possono compromettere maggiormente la loro salute. Cosa possiamo allora? Vi basterà seguire questi semplicissimi consigli, per avere una capigliatura sana a prova d’estate! Curiose? Iniziamo! 1. ... Leggi su pianetadonne.blog

Absolute_Bowie : RT @lisadagliocchib: Io non respiro più, nell'aria d'estate, i profumi del tuo corpo e dei tuoi capelli; ma come una vampa segreta il des… - GiampyBy : @mari_arena75 Che bel colore hanno preso i tuoi capelli con L estate - IOdonna : Dieci domande beauty in estate: verità e falsi miti, dal corpo ai capelli - musiclove1400 : D’estate le mani del vento muovono invisibili fili nell’aria, che uniscono le onde, i capelli, i pensieri .. - xacontradiction : Ricordandomi dell’esistenza di una comoda fascia per capelli solo il 17 agosto ad estate finita ma va bene così -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli estate Capelli dopo l'estate 2020, le tendenze tagli cosmopolitan.com Cinema d'estate a Busseto: grande schermo allo stadio Cavagna

Il grande cinema arriva a Busseto: dal prossimo 22 agosto, per 8 serate, lo stadio "Cavagna" si trasformerà in un'arena estiva: fino al 6 settembre verranno proiettati capolavori del grande schermo, s ...

Lady Gaga con i capelli verde acqua: il nuovo look per l’estate è ispirato alle sirene

Lady Gaga non è solo una delle cantanti più talentuose al mondo, nel corso della carriera ha dimostrato di essere anche la regina del trasformismo, lasciando sempre senza parole i fan con i suoi conti ...

Il grande cinema arriva a Busseto: dal prossimo 22 agosto, per 8 serate, lo stadio "Cavagna" si trasformerà in un'arena estiva: fino al 6 settembre verranno proiettati capolavori del grande schermo, s ...Lady Gaga non è solo una delle cantanti più talentuose al mondo, nel corso della carriera ha dimostrato di essere anche la regina del trasformismo, lasciando sempre senza parole i fan con i suoi conti ...