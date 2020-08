Ufficiale Realme C12, arriva lo smartphone economico e compatto (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo tutta una serie di indiscrezioni e anticipazioni a rincorrersi in rete, ora è finalmente Ufficiale il Realme C12, nuovo budget phone di casa Realme. L'erede del precedente C11 - per altro campione di vendite! - vede allora finalmente la luce, andando a confermare l'ottimo rapporto qualità/prezzo di cui già si vociferava nelle settimane passate. A colpire maggiormente del Realme C12, oltre al prezzo e alle sue dimensioni compatte, è principalmente la batteria, che con i suoi 6000 mAh si presenta estremamente generosa e a tutta autonomia. Per quanto riguarda il processore nascosto sotto la scocca, si tratta di un MediaTek Helio G35, mentre il display è un LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Passando al comparto fotografico, sappiamo che il C12 vanta due fotocamere ... Leggi su optimagazine

