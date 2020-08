Prima un pugno poi lo hanno investito. I futili motivi che hanno portato alla morte del 25enne di Spoleto (Di domenica 16 agosto 2020) Filippo Limini è deceduto nel parcheggio vicino alla discoteca di Bastia Umbra, tra Assisi e Perugia. Dopo un diverbio con un gruppo di ragazzi, tre di questi ultimi sarebbero saliti sull’auto e dopo aver sferrato un pugno al 25enne lo hanno poi travolto con l’auto Leggi su repubblica

PERUGIA - Prima colpito da un pugno, poi investito da un’auto mentre era ancora a terra. È la tragica sequenza degli ultimi istanti di vita di Filippo Limini, appena 25 anni di Spoleto, morto in un ...

Lite fuori dalla discoteca, 24enne travolto a ucciso dall'auto dei rivali: tre arresti

Tre giovani italiani sono stati arrestati dai carabinieri per la morte di Filippo Limini, 24enne spoletino travolto e ucciso da un'auto dopo una lite tra due gruppi di ragazzi avvenuta vicino a un loc ...

Tre giovani italiani sono stati arrestati dai carabinieri per la morte di Filippo Limini, 24enne spoletino travolto e ucciso da un'auto dopo una lite tra due gruppi di ragazzi avvenuta vicino a un loc ...