Bruno Fernandes: “L’Italia mi ha insegnato a giocare ovunque” (Di domenica 16 agosto 2020) Stasera il Manchester United affronterà il Siviglia per le semifinali di Europa League. In conferenza stampa, l’ex Sampdoria e Udinese Bruno Fernandes ha commentato l’impatto con la Premier: “Non posso dire che sia stato semplice, ma abbiamo fatto risultati e io ho segnato dei gol, l’allenatore e lo staff mi hanno aiutato. Poi ho giocato in Italia, quindi so cosa vuol dire giocare in campionati stranieri, lontani dal mio paese. Certo, la Premier è un altro mondo”. Foto: Twitter Manchester United L'articolo Bruno Fernandes: “L’Italia mi ha insegnato a giocare ovunque” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #ManchesterUnited, Bruno Fernandes: 'Non paragonatemi a Cantona' - zazoomblog : Bruno Fernandes: «La Premier è un altro mondo. Dall’Italia ho imparato» - #Bruno #Fernandes: #Premier #altro - marcosjere38 : @mufcbr 2-1 Rashford e Bruno Fernandes - NimaTavRood : RT @DiMarzio: #ManchesterUnited, Bruno Fernandes: 'Non paragonatemi a Cantona' - RivistaUndici : Capocannoniere dell'Europa League, 26 gol e 22 assist nella sua stagione tra Sporting e Manchester United, e staser… -