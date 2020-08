Lukashenko chiede la protezione di Putin: 'I problemi saranno presto risolti' (Di sabato 15 agosto 2020) Lui, l'uomo forte bielorusso, è sotto l'ala di Mosca che lo protege e considera le manifestazioni dell'opposizione un tentativo occidentale di estendere l'area di influenza ai danni della Russia. Se ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : ELEZIONI IN BIELORUSSIA La vittoria di Lukashenko finisce nel sangue, ecco cosa sta accadendo - pvsassone : RT @LuigiDeBiase: 14/n Impianti Grodnozhilstroy, nella città di Grodno, al confine con la Polonia. Il capo degli operai chiede quanti abbia… - pvsassone : RT @LauraPuppato: Lukashenko contro tutti. Tikhanovskaya è scappata in Lituania -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko chiede

In risposta alle crisi climatica, ambientale ed economica, i Verdi, riuniti in assemblea a Windisch (AG), hanno adottato una risoluzione in favore del Green New Deal. Si tratta di un piano per limitar ...Non si interrompono, in Bielorussia, le proteste contro il risultato elettorale del 9 agosto che ha visto prevalere, ancora una volta, Alexander Lukashenko con una vittoria schiacciante frutto però di ...