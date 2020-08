Inter, Young: “Pronti a metterci alla prova, contro lo Shakhtar grande opportunità. Conte? Un vincente, lo spogliatoio…” (Di sabato 15 agosto 2020) Ashley Young a 360°.In poco tempo ha conquistato l'Inter, stravolgendo le gerarchie nerazzurre dopo il suo approdo a Milano. Una scelta, quella di sposare il progetto meneghino, che Ashley Young sarebbe pronto a fare ancora."Quando si è presentata l'opportunità di venire all'Inter, per me è stato un gioco da ragazzi. È stata un'opportunità fantastica, un club enorme in tutto il mondo, una delle squadre più grandi del calcio mondiale", ha dichiarato il giocatore durante un'Intervista concessa ai microfoni dell'UEFA.Inevitabile però, per l'abile esterno meneghino, soffermarsi sulla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar in programma lunedì sera: "Abbiamo visto i loro video, li abbiamo visti ... Leggi su mediagol

