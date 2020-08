Ciclismo: paura al Giro di Lombardia, Evenepoel finisce in un dirupo (Di sabato 15 agosto 2020) Al Giro di Lombardia di Ciclismo Remco Evenepoel è finito in un dirupo dopo un terribile volo mentre si trovava nel gruppetto di testa. L'incidente è avvenuto nella discesa che porta dalla Colma di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo paura Paura al Giro di Lombardia, ciclista cade in un dirupo Online Magazine Nibali piazzato sesto al Giro di Lombardia. Paura per Evenepoel e Schachmann

Una prova ancora in crescendo al Giro di Lombardia per il ciclista messinese. Sesto al traguardo, vittoria del danese Fuglsang, paura per la brutta caduta di Evenepoel ma sta bene. Si è svolta nel gio ...

