Rousseau approva la rivoluzione 5 Stelle: si' ad alleanze, con il Pd, e terzo mandato (Di venerdì 14 agosto 2020) Sì alla modifica del mandato zero, quindi via libera alla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma e ok alle alleanze con i partiti tradizionali sui territori. Passano così entrambi i quesiti ... Leggi su tg.la7

Alla consultazione hanno partecipato circa 49mila persone. A favore del doppio sì, si erano espressi sia Di Maio che il presidente della Camera Fico Sì alla modifica del mandato zero, quindi via liber ...

M5s, sì dei militanti alla deroga al tetto dei due mandati e alle alleazione locali

Il Movimento 5 stelle approva la deroga al tetto dei due mandati ai consiglieri comunali e l'alleanza con i partiti tradizionali per le amministrative. Questo l'esito della votazione sulla piattaforma ...

Alla consultazione hanno partecipato circa 49mila persone. A favore del doppio sì, si erano espressi sia Di Maio che il presidente della Camera Fico Sì alla modifica del mandato zero, quindi via liber ...Il Movimento 5 stelle approva la deroga al tetto dei due mandati ai consiglieri comunali e l'alleanza con i partiti tradizionali per le amministrative. Questo l'esito della votazione sulla piattaforma ...