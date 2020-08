PS5, Xbox Series X e il prezzo della next-gen: per Digital Foundry le console costeranno €600 (Di venerdì 14 agosto 2020) Mentre Microsoft e Sony hanno svelato parecchie informazioni su Xbox Series X e PS5, alcuni importanti "dettagli" rimangono ancora avvolti nel mistero.I fan continuano continuano a chiedersi quanto costeranno le due console e quando saranno lanciate di preciso. Alcuni analisti hanno già parlato della questione, ipotizzando eventuali prezzi e ora è arrivato il turno di Digital Foundry.La redazione britannica ha analizzato la questione in un video dedicato al rinvio di Halo Infinite e al lancio di Series X a novembre, e ha ipotizzato un prezzo di 600 dollari per PS5 e Series X, con una differenza minima tra le due console.Leggi altro... Leggi su eurogamer

