Morto il bimbo di 6 anni centrato alla nuca da un colpo di pistola del nonno (Di venerdì 14 agosto 2020) È Morto all’ospedale Umberto I di Roma il bimbo di 6 anni ferito alla testa da un colpo di pistola esploso accidentalmente dal nonno. Il nonno 76enne, ieri, nel suo appartamento in zona Conca d’Oro, stava pulendo la sua pistola. Dalla Glock, regolarmente denunciata, è partito un colpo che ha centrato alla nuca il bambino, 7 anni ancora da compiere. Il 76enne stava pulendo la pistola Dopo poche ore i medici del nosocomio romano hanno dichiarato la morte cerebrale del piccolo. Al momento della tragedia, in casa solo il papà e il nonno. I due sono stati portati via separati ... Leggi su secoloditalia

