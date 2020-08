L’affondo di Zingaretti: “Non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi” (Di venerdì 14 agosto 2020) "Non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi perché credo che siano stati 5 anni drammatici per la capitale d'Italia". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una conferenza stampa a Orbetello. Leggi su ilfogliettone

