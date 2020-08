Justice League: svelato il titolo ufficiale della versione di Zack Snyder? (Di venerdì 14 agosto 2020) La lista dei panel dell'evento DC FanDome potrebbe aver confermato il titolo ufficiale della versione di Justice League realizzata da Zack Snyder. La programmazione dell'evento DC FanDome potrebbe aver rivelato il titolo dell'atteso montaggio del film con star gli eroi della DC in arrivo su HBO Max nel 2021: The Snyder Cut of Justice League. La possibile indiscrezione è presente all'interno della lista dei panel in programma il 22 agosto. Warner Bros non ha, per ora, confermato il nuovo titolo, tuttavia Zack Snyder alcune settimane fa aveva accennato alla necessità di modificare il ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League: svelato il titolo ufficiale della versione di Zack Snyder? - leganerd : Suicide Squad: Kill the Justice League è il titolo del nuovo gioco di Rocksteady ? - alemaunzinhuu : RT @XboxPowerBrasil: Suicide Squad: Kill the Justice League é o nome do novo jogo da Rocksteady - iM_vitaobaSs : RT @XboxPowerBrasil: Suicide Squad: Kill the Justice League é o nome do novo jogo da Rocksteady - zazoomblog : Suicide Squad Kill the Justice League: è questo il titolo ufficiale del nuovo gioco Rocksteady - #Suicide #Squad… -

Ultime Notizie dalla rete : Justice League DC FanDome, il programma completo: ecco i panel Justice League, Batman e tutti gli altri Everyeye Cinema Justice League, svelato il titolo ufficiale del film di Zack Snyder?

Warner Bros ha finalmente annunciato il programma completo del DC FanDome, confermando che l'attesa Snyder Cut di Justice League sarà svelata al mondo alle 23.45 (ora italiana) del prossimo 22 agosto.

Suicide Squad di Rocksteady: titolo completo, data e orario del reveal

Il calendario di DC Fandome ha rivelato il titolo completo di Suicide Squad, il prossimo gioco di Rocksteady. Dopo una lunga attesa, il team dietro la serie Batman Arkham è finalmente pronto a rivelat ...

Warner Bros ha finalmente annunciato il programma completo del DC FanDome, confermando che l'attesa Snyder Cut di Justice League sarà svelata al mondo alle 23.45 (ora italiana) del prossimo 22 agosto.Il calendario di DC Fandome ha rivelato il titolo completo di Suicide Squad, il prossimo gioco di Rocksteady. Dopo una lunga attesa, il team dietro la serie Batman Arkham è finalmente pronto a rivelat ...