Incendi, la Protezione Civile: “Oggi 15 richieste di intervento aereo di Canadair e elicotteri dello stato” (Di venerdì 14 agosto 2020) Prosegue senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile. Anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra e dai velivoli regionali. Secondo i dati disponibili alle ore 18.30, sono 15 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo aereo Unificato del Dipartimento, di cui 6 dalla Sicilia, 3 dalla Campania, 2 rispettivamente da Lazio, Abruzzo e Calabria. L’intenso lavoro svolto dai piloti dei mezzi aerei – 10 ... Leggi su meteoweb.eu

Fiamme in un appartamento a Monte di Procida. Nel pomeriggio un incendio è divampato al secondo piano di un edificio in via Inferno, nel centro storico. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e d ...

