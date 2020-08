Galeone: "Giampaolo aveva firmato con la Juve" (Di venerdì 14 agosto 2020) A rivelarlo è Giovanni Galeone, del quale Giampaolo è di fatto allievo, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. 'Anni fa lo ingaggiò la Juve, contratto firmato, e io ne sono testimone, ma poi ... Leggi su sport.virgilio

L'ex allenatore ha parlato del suo 'allievo', nuovo allenatore del Torino, che aveva sfiorato la Juve: "Contratto firmato, ne sono testimone". Marco Giampaolo e la Juventus, due strade che sembravano ...

