Esenzione ticket disoccupati: quando si deve presentare domanda? (Di venerdì 14 agosto 2020) L’Esenzione dal pagamento del ticket sanitario spetta a diverse fasce della popolazione. L’Esenzione può essere accordata per età, per reddito o per motivi di salute. In ogni caso è necessario che il beneficiario sia in possesso degli specifici requisiti richiesti per poter fruire del beneficio. Vediamo quando spetta per condizioni di disoccupazione. Esenzione ticket disoccupati Una lettrice scrive per chiedere: Io percepisco 6.000 euro annui dal mio ex marito e da settembre mio figlio se ne andrà da casa. Sono iscritta all uff di collocamento da anni.Non faccio dichiarazione redditi e non percepisco altro.A quale periodo si riferisce l importo da non superare ?(Fino ad agosto 2020 percepivo anche 400 x il figlio e non rientravo ... Leggi su notizieora

Basso a basso reddito ISEE 2020 bonus agevolazioni riduzioni esenzioni e sconti ecco tutti i bonus casa famiglia lavoratori che spettano e che è possibile richiedere nel 2020. Quali sono i bonus sulla ...

L'Asugi, l'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, informa la cittadinanza che gli interessati e gli aventi diritto possono richiedere l'appuntamento per ottenere il certificato per l'esenz ...

