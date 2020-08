Davvero rotti i denti di Will Smith da Jason Derulo? Video della partita a golf (Di venerdì 14 agosto 2020) Sta letteralmente spopolando la notizia relativa ad un incidente ai denti di Will Smith: durante una partita a golf con il cantante Jason Derulo, gli incisivi del noto attore statunitense sarebbero stati messi ko da un colpo involontario ma inferto dall'amico. Tutto vero o siamo al cospetto di una bufala o meglio uno scherzo ordito dai due? Il Video presente in questo articolo mette in evidenza proprio l'evento scatenante del presunto incidente. Condiviso su Instagram, l'episodio ha fatto incetta di condivisioni dalla sua pubblicazione. I denti di Will Smith si sarebbero rotti dopo un incauta mossa dell'attore. Mentre Jason Derulo, di spalle, si ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Davvero rotti i denti di #WillSmith da #JasonDerulo? Video della partita a golf - rgiorgiocar : @InOndaLa7 @DAVIDPARENZO @lucatelese @La7tv @DSantanche Ma la Santanche’ è cretina oppure pensa che noi italiani si… - CarlottaMiller_ : Cucci elli Finché non morite cime cani e cagne... Cuculani rotti in culo... Riguardo Putin Davvero stanca di questo… - Maga_Rotti : @roseohara78 @Chester0873 @attiliolioi @carlo_taormina Mi spiace davvero per quello che le è successo; ho vissuto l… - cuorenoir : @solidarancia Ma davvero ? Prendo un lampedusano a caso e dicono tutti di avere i coglioni rotti e i fucili carichi… -

Ultime Notizie dalla rete : Davvero rotti Davvero rotti i denti di Will Smith da Jason Derulo? Video della partita a golf OptiMagazine Sportmediaset - Allan, spunta una doppia pista in Serie A. Ma ora è davvero vicino ad Ancelotti

Anche Sportmediaset conferma che Allan, centrocampista in uscita dal Napoli, sarebbe davvero vicino all'Everton di Carlo Ancelotti. Ma, fin quando non sarà chiusa, alcuni club potrebbero rompere le uo ...

F1 GP 70°, volano Hamilton e Bottas. Poi Ricciardo. Leclerc 5°, Vettel rompe il motore

“Io e Hamilton stiamo pensando di andare su Marte per nuove sfide”. Il team principal della Mercedes Toto Wolff ci scherza, ma forse questa sarebbe davvero l’unica opportunità per gli avversari di vin ...

Anche Sportmediaset conferma che Allan, centrocampista in uscita dal Napoli, sarebbe davvero vicino all'Everton di Carlo Ancelotti. Ma, fin quando non sarà chiusa, alcuni club potrebbero rompere le uo ...“Io e Hamilton stiamo pensando di andare su Marte per nuove sfide”. Il team principal della Mercedes Toto Wolff ci scherza, ma forse questa sarebbe davvero l’unica opportunità per gli avversari di vin ...