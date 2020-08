Bonus Inps ai parlamentari: il presidente Tridico chiamato a ‘difendersi’: ”Era un momento convulso” (Di venerdì 14 agosto 2020) In parte ha sicuramente ragione Pasquale Tridico (nella foto), presidente del’Inps, quando afferma che il suo istituto si è improvvisamente trovato a dover fronteggiare un’emergenza di dimensioni inusuali, con parte del personale stesso ‘ugualmente’ colpito dal Covid. Dall’altra però non è certo ‘scusabile’ il fatto che in una manciata di ore, alle prime richieste di Bonus e sussidi, il sito Inps andò in tilt, lasciando tutti in balia delle ‘proprie miserie’. Parliamo di un istituto fondamentale per la nostra società, e se pensiamo che portali molto meno importanti (i vari Pornqualcosa ad esempio), sono in grado di reggere ogni ora milioni di ‘streaming’! Ma il ‘bello’ della questione ... Leggi su italiasera

TeresaBellanova : I parlamentari che hanno utilizzato il bonus hanno fatto una scelta inqualificabile. Ognuno si assuma fino in fondo… - Open_gol : Emilia-Romagna, sospeso il consigliere leghista Bargi: ha intascato due bonus Inps - HuffPostItalia : Andrea Dara: 'Il bonus Inps l'ha chiesto mia madre' - aldo_rovi : RT @ImolaOggi: Bonus Inps, Repubblica: fonte della notizia non è Tridico. Peggio ancora. Quindi questi dati non sono protetti? Chiunque pot… - vitalbaa : @giovanardiandre grazie, Andrea! (l'articolo poi è arrivato -