Arsenal, Willian: «Convinto dal nuovo progetto di Arteta» (Di venerdì 14 agosto 2020) Willian è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Arsenal e ha rilasciato le sue prime parole da Gunners L’ufficialità è arrivata questa mattina: Willian è un nuovo calciatore dell’Arsenal. Il brasiliano lascia il Chelsea e si trasferisce a parametro zero dall’altra parte di Londra. Al sito ufficiale del club inglese, l’esterno ha rilasciato le sue prime parole da giocatore dei Gunners. «Sono molto contento di essere diventato un giocatore dell’Arsenal. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e di giocare con i miei nuovi compagni di squadra. Ho preso questa decisione perché i Gunners sono uno dei club più grandi del mondo e poi c’è un ... Leggi su calcionews24

